Aston Villa, pari contro l'Everton: Emery fallisce il sorpasso sul City

Termina a reti inviolate il match tra Everton e Aston Villa valido per la 21° giornata di Premier League. Gli uomini di Emery passano in vantaggio al 18’ con Moreno che calcia da fuori area e batte Pickford. In sala Var giudicano però irregolare la rete dello spagnolo e le squadre tornano sullo 0 a 0. Risultato che resta invariato fino al triplice fischio. I Leoni salgono così a quota 43 punti e agganciano il Manchester City - 2° in classifica - reduce dalla vittoria in rimonta contro il Newcastle. L’ex squadra di Ancelotti guadagna invece un punto importante in chiave salvezza allungando di un punto sul Luton, che nell’anticipo contro il Burnley non è andato oltre l’1 a 1 e resta ancorato in zona retrocessione.