Bentancur, la botta di sinistro sorprende Onana: pari tra United e Tottenham

MANCHESTER (Inghilterra) - Il 2024 in Premier League di Manchester United e Tottenham si apre con un pareggio ad Old Trafford nel big match del 21° turno. Un punto a testa per Ten Hag e Postecoglou al termine di una gara molto combattuta terminata 2-2 con la rete decisiva firmata dall'ex Juventus Bentancur. In classifica gli Spurs salgono a quota 40 restando al quinto posto, 32 i punti per i Red Devils che si prendono il settimo posto superando Chelsea e Brighton.

Premier League, la classifica

United-Tottenham, la partita

Aprono subito i Red Devils con Hojlund che raccoglie in area di rigore e batte a rete per il vantaggio. La reazione Spurs è immediata e al 19' arriva il pari: corner per la testa di Richarlison che supera Onana. Lo United torna a farsi vedere e al 40' è ottimo l'uno-due tra Rashford e Hojlund con l'inglese che piazza sul secondo palo battendo Vicario. Nel recupero ci prova Romero a rimettere tutto in pari, solo la traversa lo ferma. Nella ripresa bastano 2' al Tottenham, per trovare il 2-2: Werner serve Bentancur che controlla in area spara un siluro sotto l'incrocio. Gli uomini di Ten Hag provano una nuova offensiva e con McTominay e Rashford sfiorano il tris, il Tottenham resiste pur rischiando al 95' con McTominay che sciupa il possibile colpaccio.