Toney, squalificato otto mesi per scommesse, torna e segna in 19': chi è

BRENTFORD (Inghilterra) - Prima che la vicenda scommesse toccasse la Serie A, in Premier League era già accaduto qualcosa: Ivan Toney squalificato per otto mesi dalla federazione a causa della violazione di 232 regole relative alle scommesse. 267 giorni dopo l'attaccante del Brentford è tornato a gioire per un gol segnato nel massimo campionato inglese. Gli sono bastati pochissimi minuti prima di lasciare il segno, appena 19 per sbloccare il match contro il Nottingham con un calcio di punizione perfetto. Un gol che è valso la rinascita personale per il bomber inglese, secondo solo ad Harry Kane per reti realizzati nella stagione interrotta dalla condanna che lo ha tenuto lontano dai campi.