Liverpool, mani sulla Premier: 4-0 a Bournemouth, +5 sulle inseguitrici

BOURNEMOUTH (Inghilterra) - Il Liverpool capolista chiude il programma della 21ª giornata Premier League vincendo a casa del Bournemouth per 4-0 conquistando il 2° successo consecutivo ed allungando a +5 (48 a 43) sul trio di inseguitrici composto dal Manchester City (che ha una partita in meno), Arsenal e Aston Villa. Gol bellissimo ad inizio ripresa (48') dei Red: triangolo tutto di prima Jones, Jota con Darwin Nunez che da solo davanti al portiere sblocca il parziale. A mandare i titoli di coda di pensa Diogo Jota con la doppietta: al 70' di destro sul primo palo su assist di Gakpo e al 79' diagonale anche fortunato perché il portoghese aveva "svirgolato" la prima conclusione ma la palla gli è rimasta vicina e ha potuto calciare di potenza. Doppietta anche per Nunez che su cross di Gomez, in scivolata, sul secondo palo, con l'estero destro batte Neto per il poker.