Clamoroso Klopp, via dal Liverpool: “Sono a corto di energie”

Un fulmine a ciel sereno in casa Livepoorl . Una scossa destinata a scuotare tutta la Premier League per quanto riguarda l'annuncio di Jurgen Klopp sul suo futuro. Il tecnico"ha annunciato la sua decisione di dimettersi dalla carica di allenatore dei Reds a fine stagione, dopo aver informato la proprietà del club della sua volontà di lasciare l'incarico in estate". Il club ha preso atto della sua decisione e ha ringraziato l'allenatore tedesco per quanto fatto in questi otto anni e mezzo (nove al termine della stagione). Sin qui ha vinto tanto, anzi tutto con il Liverpool: la UEFA Champions League, la Premier League, la Coppa del Mondo per club FIFA, la FA Cup, la Coppa di Lega e la Supercoppa UEFA, oltre alla FA Community Shield. E in questa annata è ancora in corsa per tutti e quattro gli obiettivi. Lo stesso Klopp ha voluto spiegare ai canali ufficiali del club la sua sofferta decisione.

Klopp, addio al Liverpool a fine stagione

Jurgen Klopp ha spiegato la sua decisione: "Posso capire che sia uno shock per molte persone in questo momento, quando lo senti per la prima volta, ma ovviamente posso spiegarlo o almeno provare a spiegarlo. Amo assolutamente tutto di questo club, amo tutto della città, amo tutto dei nostri tifosi, amo la squadra, amo lo staff. Amo tutto. Ma il fatto che io prenda ancora questa decisione dimostra che sono convinto che sia quella che devo prendere. È che sono, come posso dirlo, a corto di energia. Non ho problemi ora, ovviamente, lo sapevo già da tempo che avrei dovuto annunciarlo a un certo punto, ma ora sto assolutamente bene. So che non posso fare il mio lavoro ancora e ancora e ancora e ancora. Dopo gli anni che abbiamo trascorso insieme e dopo tutto il tempo che abbiamo trascorso insieme e dopo tutte le cose che abbiamo passato insieme, il rispetto per il club è cresciuto, l'amore è cresciuto e il minimo che devo alla società è la verità e questa è la verità. L'ho detto al club già a novembre".

Il tecnico ha continuato: "Devo spiegare un po'. Quando ci siamo seduti lì insieme a parlare di potenziali acquisti, del prossimo campo estivo e di come possiamo andare ovunque, mi è venuto in mente 'Non sono più sicuro di essere qui allora' e sono rimasto sorpreso da questo. Ovviamente comincio a pensarci. La scorsa annata è stata una specie di stagione super difficile e ci sono stati momenti in cui in altri club probabilmente la decisione sarebbe stata: 'Dai, grazie mille per tutto, ma probabilmente dovremmo dividerci qui, o finirla qui'. Questo non è accaduto, ovviamente. Per me è stato super importante poter aiutare a riportare questa squadra sui binari. Era l'unica cosa a cui stavo pensando. Quando mi sono reso conto abbastanza presto che era successo, che si trattava di una squadra davvero buona con un potenziale enorme allora ho potuto ricominciare a pensare a me stesso e questo è stato il risultato. Non è quello che voglio fare, è solo quello che penso sia giusto al 100%". Avremo un momento, forse l'ultima giornata qui o da qualche altra parte, intendo in altri paesi o in altre competizioni. C'è abbastanza tempo per fare questo genere di cose. Il mondo esterno vuole disturbarci. Siamo il Liverpool, abbiamo attraversato insieme momenti difficili. E il club ha attraversato cose più difficili prima di me. Facciamone un punto di forza. Sarebbe davvero fantastico. Spremiamo tutto da questa stagione e abbiamo un'altra cosa di cui sorridere quando guarderemo indietro nel futuro".