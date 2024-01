Premier, De Zerbi crolla con il Luton. Vincono Arsenal e Newcastle, Emery ko

Brutta sconfitta per De Zerbi nel turno infrasettimanale di Premier League. Il Brighton del tecnico italiano perde 4-0 sul campo del Luton (tripletta di Adebayo e gol di Ogbene) dopo due pareggi di fila e resta a 32 punti in classifica. Agganciato dal Newcastle, che ritrova la vittoria dopo 4 ko consecutivi in campionato vincendo 3-1 in casa dell'Aston Villa di Emery con la doppietta di Schar e l'autorete di Moreno.