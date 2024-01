Tracollo Chelsea: poker Liverpool! Festa Manchester City e Tottenham

Ad Anfield Road show del Liverpool che liquida il Chelsea per 4-1. La squadra di Jurgen Klopp , che in settimana ha annunciato il suo addio alla Premier League a fine stagione, ha chiuso il primo tempo sul 2-0 grazie alle firme di Diogo Jota e Bradley con Darwin Nunez che ha fallito un rigore in pieno recupero. La ripresa si apre con la rete del tris firmata dall'ungherese Szoboszlai ma il Chelsea prova a riaprila al 71° minuto con il gol del subentrato Nkunku . Chiude la gara la rete del poker firmata dal colombiano Luis Diaz . In classifica il Liverpool è sempre più primo e resta a +5 sul Manchester City : male il Chelsea che resta ancorato al decimo posto alle spalle del Manchester United .

Manchester City e Tottenham ok

I Citizens battono in casa agevolmente il Burnley per 3-1: il tris è firmato dalla doppietta di Alvarez e dal gol di Rodri mentre per gli ospiti va a segno Al Dakhil a tempo scaduto. Vince anche il Tottenham in casa contro il Brentford per 3-2: ospiti avanti nel primo tempo con Maupay ma nella ripresa gli Spurs ribaltano tutto nel giro di otto minuti grazie alle reti di Udogie, Johnson e Richarlison. Chiude il match il gol di Toney. In classifica il Manchester City aggancia l'Arsenal al secondo posto a quota 46 punti: tre punti troviamo il Tottenham al quarto posto in compagnia dell'Aston Villa.