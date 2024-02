Premier League, mercato al risparmio: la differenza con l'anno scorso

calciomercato, di certo non sarà sfuggito un particolare: a differenza degli ultimi anni, ma soprattutto a differenza del gennaio del 2023, nella finestra di mercato appena terminata i solitamente sfrenati club di Della serie, anche i ricchi piangono. O forse sarebbe più corretto dire che anche i ricchi si sono accorti di non essere più intoccabili e dunque, almeno in questo ultimo mercato di gennaio, hanno ritenuto opportuno far respirare quei bilanci diventati all’improvviso oggetto di grande interesse per chi controlla e sanziona. Contestualizziamo. A chi mastica anche solo un po’ di calcio e conosce le (il)logiche di quel negozio di sogni che porta il nome di, di certo non sarà sfuggito un particolare: a differenza degli ultimi anni, ma soprattutto a differenza del gennaio del 2023, nella finestra di mercato appena terminata i solitamente sfrenati club di Premier League hanno tenuto le loro enormi cassefortii ben sigillate.

Premier League, i numeri del mercato