Fa sorridere, ma la Premier ha paura: primo ricoverato, "Ce ne saranno altri"

L'edizione odierna del The Sun riporta un'indiscrezione clamorosa sulla Premier League. Un calciatore del campionato inglese, di cui non è stata resa nota l'identità, sarebbe infatti stato ricoverato in un centro di recupero per la dipendenza dalla "droga della risata". Quest'ultima viene assunta tramite delle piccole capsule che contengono ossido di diazoto, che creano effetti come un aumento del senso dell'umorismo, leggerezza corporea e vertigini.