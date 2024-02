Foden, prova di forza: tripletta nella rimonta City. Guardiola vede Klopp

LONDRA - Il Manchester City non sbaglia e si avvicina al Liverpool capolista. Sul campo del Brentford, gli uomini di Guardiola raccolgono il quinto successo consecutivo, risultato che vale la seconda posizione in classifica a due lunghezze da Klopp, reduce dalla sconfitta contro i Gunners all'Emirates Stadium. I Citizens devono inoltre recuperare la partita di andata con il Brentford, rimandata per via della partecipazione al Mondiale per Club. A inseguire il terzetto, l'Aston Villa di Emery che grazie alla "manita" sullo Sheffield si piazza al 4° posto con 46 punti.