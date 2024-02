"Pochettino scaricato dal Chelsea": la ricostruzione

Il Chelsea non sta attraversando uno dei suoi migliori momenti nella storia del club. Da qualche stagione, infatti, i Blues non riescono a trovare continuità di risultati e spesso faticano in campionato. Anche l'arrivo di Pochettino sembra non aver dato una svolta ai londinesi che spesso incappa in sconfitte importanti. Otto gol subiti nelle ultime due gare di Premier League contro Liverpool (4-1) e Wolverhampton (4-2). Questi risultati non fanno altro che appesantire l'ambiente in casa Chelsea e The Athletic riporta alcuni retroscena all'interno dello spogliatoio.

Chelsea, Pochettino e i problemi nello spogliatoio

Undicesimo posto in campionato e una distanza abissale dalla zona Europa, meno 13 dal Tottenham in quinta posizione. Una stagione iniziata a singhiozzo e proseguita tra alti e bassi che destano preoccupazione in tutto l'ambiente: dalla società fino ai giocatori. Proprio loro, come riportato dal quotidiano inglese, ritengono che gli elementi tattici di Pochettino e del suo staff tecnico siano limitati e spesso debbano improvissare movimenti e schemi da soli. Altri settori del team ovviamente non condividono queste opinioni Una situazione particolare aggravata anche da alcuni post usciti in questi giorni, come quello della moglie di Thiago Silva... ma in tutto questo stasera i blues scenderanno in campo per il quarto turno di FA Cup contro l'Aston Villa di Unai Emery.