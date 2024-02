Haaland schianta l'Everton, il City torna primo: sorpasso al Liverpool

Il City non sbaglia. Il successo interno contro l' Everton nella 24ª giornata di Premier League, vale il sorpasso momentaneo ai danni di Klopp, che il 10 febbraio alle ore 16 ospiterà il Burnley . Guardiola, ora a quota 52 punti , deve recuperare la gara di andata contro il Brentford. Guardando alla corsa al titolo, i citizens staccano anche l' Arsenal , che la settimana scorsa ha fermato il Liverpool - con la complicità di Alisson - vincendo all'Emirates Stadium per 3-1. I Gunners affronteranno ora il West Ham nella trasferta dell'11 febbraio.

Gara bloccata, poi ci pensa Haaland

Nessun arrembaggio dei padroni di casa, che partono aggiudicandosi il possesso palla aspettando il momento giusto per sorprendere gli avversari. Gli uomini di Dyche però difendono bene e costringono i citizens a provarci da fuori area senza successo. Al termine della prima metà di gioco, le squadre tornano negli spogliatoi sullo 0-0. Risultato bloccato per oltre un'ora, con il City che fatica a superare la difesa ospite. Bisogna aspettare il 71' per il gol del vantaggio, con Haaland che raccoglie un pallone vagante in area e batte Pickford. All'85', è sempre l'attaccante norvegese ad andare in rete con il gol che decide la partita. Nel recupero, annullato il gol dell'ex Udinese Beto per offside. All'Etihad Stadium termina 2-0.