Il Liverpool risponde al City. Brighton ko al 96', vince il Tottenham

Il City non sbaglia e il successo interno contro l'Everton nella 24ª giornata di Premier League permette a Guardiola, ora a quota 52 punti e con la gara di andata contro il Brentford da recuperare, di restare a -2 dal Liverpool. Nessun arrembaggio dei padroni di casa, che partono aggiudicandosi il possesso palla aspettando il momento giusto per sorprendere gli avversari. Gli uomini di Dyche però difendono bene e costringono i citizens a provarci da fuori area senza successo. Al termine della prima metà di gioco, le squadre tornano negli spogliatoi sullo 0-0. Risultato bloccato per oltre un'ora, con il City che fatica a superare la difesa ospite. Bisogna aspettare il 71' per il gol del vantaggio, con Haaland che raccoglie un pallone vagante in area e batte Pickford. All'85', è sempre l'attaccante norvegese ad andare in rete con il gol che decide la partita. Nel recupero, annullato il gol dell'ex Udinese Beto per offside. All'Etihad Stadium termina 2-0.