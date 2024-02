Guardiola difende Haaland: "Nemmeno Messi e Cristiano Ronaldo..."

I campioni in carica del Manchester City giocheranno l'andata degli ottavi di Champions League sul campo del Copenhagen . I danesi sono la rivelazione della competizione e hanno passato il turno, avendo la meglio rispetto a squadre come Manchester United e Galatasaray. Guardiola ha voluto tenere l'asticella alta e in conferenza stampa ha analizzato il match e ha parlato anche di Haaland , che è ritornato al gol in Premier League dopo oltre due mesi , a causa anche di un infortunio.

Copenhagen-Manchester City, la conferenza di Guardiola

"Ho un grande rispetto per il Copenhagen. Questa mattina ho detto ai giocatori che devono prepararsi mentalmente ed essere pronti a soffrire. Sarà una partita serrata al 100%, lo sento, e normalmente il mio istinto non mente!" - ha spiegato Guardiola in conferenza stampa. Sugli avversari che non giocano una partita ufficiale dal 12 dicembre a causa della pausa invernale danese: "Direi che sono affamati di gareggiare, pieni di gambe e con la mente fresca. Hanno avuto tanto, tanto tempo per prepararsi per la partita. Speriamo di poter essere ad un buon livello per competere". Infine ha difeso Haaland, che in stagione ha ricevuto qualche critica: "Non abbiamo mai messo pressione a Erling con frasi del tipo 'devi segnare per noi'. Nemmeno Messi o Cristiano Ronaldo hanno avuto questi numeri a questa età. Si è adattato molto bene".