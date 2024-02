Il Chelsea si rialza: battuto in rimonta il Crystal Palace

Il Chelsea si rialza e trova la vittoria che mancava dal 13 gennaio. Al Selhurst Park, gli uomini di Pochettino vincono in rimonta contro il Crystal Palace - trascinati dalla doppietta di Gallagher - e chiudono la 24ª giornata in 10ª posizione alle spalle del Brighton di De Zerbi. L'obiettivo resta dunque quello di migliorare il piazzamento dello scorso anno, quando il club presieduto da Boehly si piazzò 12º con 44 punti e una differenza reti negativa.

Il racconto della partita

È il Chelsea ad assicurarsi il possesso palla per gran parte del primo tempo. Tuttavia, i Blues non riescono a sbloccare le marcature, e a portarsi in vantaggio sono i padroni di casa al 30º minuto con Jefferson Lerma, che con un gran tiro dalla distanza firma l'1-0. Nel recupero, Gallagher va vicino al pareggio calciando forte in area ma senza trovare la porta.

Il centrocampista inglese rimedia una volta tornato in campo, segnando al 47' il gol che riporta l'equilibrio in gara. Gli uomini di Pochettino mantengono il controllo del gioco per tutto il secondo tempo, ma è solo allo scadere che un ispiratissimo Gallagher (91') ed Enzo Fernandez (94') completano la rimonta. 3-1 il risultato finale.