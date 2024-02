Haaland, dai gol al gelato: la sorpresa ai fan della Norvegia

Erling Haaland glaciale sotto porta lo è sempre stato. Per giocare anche un po' sulle sue origini visto che è arrivato dalla Norvegia, ma ora ha voluto colpire tutto con una novità assoluta. L'attaccante del Manchester City ha presentato un nuovo gelato e ha pubblicato un video sui suoi social per lanciare la sorpresa. L'immagine è stata accompagnata da un post in cui ha scritto: "È QUASI ARRIVATO - In esclusiva disponibile in Norvegia dal 19.2". Quindi pochi giorni è Haaland avrà anche un gelato personale.

Gelato Haaland, la nuova sorpresa dell'attaccante

Mancano tre giorni all'uscita ufficiale del gelato Haaland e l'attaccante del City ha voluto sponsorizzare e far sapere ai suoi fan della novità. Un classico gelato alla crema con caramello ricoperto di cioccolato e mandorle, ma la particolarità è tutta nell'incarto dove è raffigurata la sua classica esultanza con il dito all'orecchio e l'altro a indicare i tifosi. Il prodotto, però, è acquistabile soltanto in Norvegia e questo ha scatenato la delusione di alcuni fan sotto al post: "Perché solo in Norvegia" e le faccine tristi hanno scritto. Insomma non soltanto la Champions, in cui il suo City ha vinto in Danimarca contro il Copenaghen qualche giorno fa, ma l'attaccante diventa virale anche per la pubblicità di un suo gelato.