Poker Liverpool, manita Arsenal. L'Aston Villa sorpassa il Tottenham

BRENTFORD (Inghilterra) - Non sbaglia il Liverpool che nel lunch match del 25° turno di Premier League passa sul campo del Brentford. Sblocca Darwin Nunez alla mezz'ora, ma i Reds nei primi 45' sono costretti al doppio cambio per gli infortuni di Jones e Diogo Jota. Nella ripresa è MacAllister, servito alla perfezione da Salah, a firmare il raddoppio mentre poco più tardi il campione egiziano si mette in proprio e sfruttando l'assist di Gakpo batte a rete per il tris Liverpool . Toney prova a dare speranza ai padroni di casa accorciando al 75', ma all'87' è Gakpo ad approfittare di una disattenzione della difesa avversaria per firmare il 4-1 finale. Jurgen Klopp mantiene il primo posto a +2 proprio da Arteta che risponde con la manita piegando per 5-0 il Burnley. Partita senza storia: apre Odegaard, poi la doppietta di Saka prima dei sigilli di Trossard e Havertz. A -5 dalla vetta Guardiola (al momento con due partite in meno di Reds e Gunners e pronto ad affrontare il Chelsea ).

L'Aston Villa sorpassa il Tottenham

Non cambiano le gerarchie in testa, ma in zona Champions si con l'Aston Villa che controsorpassa il Tottenham. Gli uomini di Emery superano per 2-1 il Fulham grazie alla doppietta di Watkins, che arriva prima della rete Cottagers di Muniz, e approfittano del ko degli Spurs per salire al quarto posto. Pomeriggio amaro per Postecoglou al quale non basta Kulusevski, vince il Wolverhampton con la doppietta di Gomes. Nella lotta per un posto in Europa battute d'arresto per Newcastle e West Ham: i Magpies pareggiano 2-2 con il Bournemouth, Hammers sconfitti 2-0 dal Nottingham Forest.