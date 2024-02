Ratcliffe, il Manchester United e Ten Hag: "Nessuno negli ultimi 11 anni..."

Manchester United, Ratcliffe difende Ten Hag

L'imprenditore ha quindi parlato del lavoro di Erik Ten Hag in panchina: "Negli ultimi 11 anni il Manchester United ha avuto tanti grandi allenatori, ma nessuno di loro ha avuto un grande successo qui. Questo mi dice che c'è qualcosa che non va nell'ambiente. Non è costruttivo per me incolpare qualcuno, è solo un dato di fatto. Il mio obiettivo è migliorare l'ambiente per ottenere il meglio dall'allenatore e dalla squadra".