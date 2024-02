De Zerbi e l'infortunio di Mitoma: "È una situazione molto brutta"

BRIGHTON (Inghilterra) - Vigilia di Fa Cup per Roberto De Zerbi che in conferenza stampa ha presentato il match in esterna tra il suo Brighton e il Wolverhampton. A preoccuppare il tecnico italiano le condizioni di Karou Mitoma dopo l'infortunio: "Ha un problema importante, penso che starà fuori 2 o 3 mesi, ma questo pone fine alla stagione per lui. Inoltre Ferguson e Veltman non sono disponibili per la partita di mercoledì, mentre Welbeck sarà controllato domani, ma abbiamo brutte sensazioni". Tanti infotuni nel momento clou della stagione per i Seagulls, De Zerbi non cerca alibi: "Non sono frustrato, può succedere nel calcio, questa situazione non è mai cambiata da settembre a oggi. Cerchiamo di lavorare con entusiasmo e orgoglio, cerchiamo di trasformare il problema in opportunità come abbiamo fatto fino a questo momento".