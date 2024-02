Il Brighton perde i pezzi: il fattore De Zerbi con la Roma può essere decisivo

Per Roberto De Zerbi e il Brighton è il momento più delicato della stagione. Aggrappato al settimo posto in Premier, che significherebbe Europa anche per la prossima stagione ( Conference) , è fresca l'eliminazione in FA Cup per mano del Wolverhampton. E si avvicina la resa dei conti con la Roma di De Rossi: giovedì prossimo c'è l'andata degli ottavi di Europa League all'Olimpico.

L'attacco decimato

"Era dura pensare di tenere testa, senza nove giocatori tra infortunati e squalificati, a una squadra forte come i Wolves" ha detto il tecnico bresciano dopo l'uscita di scena dalla sentitissima coppa nazionale. L'ultima tegola, e anche la più pesante, è il grave infortunio alla schiena di Kouru Mitoma, un fattore da 3 gol e 5 assist in 19 partite in campionato e onnipresente in Europa League (1 assist in 6 presenze). Per il nazionale giapponese la stagione è finita. Per un allenatore che punta molto sugli attaccanti esterni, o mezze punte che dir si voglia, avere fuori ormai da ottobre anche Sally March (era partito con 3 gol e 1 assist in Premier) è una pessima realtà con la quale dover fare i conti. Il reparto offensivo è il più bersagliato. Joao Pedro, il terminale offensivo da 19 gol in totale nelle tre competizioni, non ci sarà nè all'andata nè al ritorno con la Roma. De Zerbi si è inventato anche Ansu Fati centravanti, ma si sa che le skills del talentino in prestito dal Barcellona sono ben altre: a lui piace giocare esterno, partire dal basso, sfruttare cambi basso e dribbling. Resta Ferguson, che ha già timbrato 6 volte nella porta avversaria in Premier, ma ha 19 anni e un'inevitabile altalena di rendimento.

Il fattore De Zerbi

Ne ha 18 il mediano Hinshelwood, la stellina che il Brighton si è cresciuto in casa, l'intuizione stagionale di De Zerbi, diventato un intoccabile nel centrocampo dei Gabbiani tra fine novembre e i primi di febbraio, ma adesso anche lui non è più a disposizione. Problemi De Zerbi continua ad averli un po' in tutti i reparti. Sui terzini, anche. Veltman sta smaltendo un infortunio al ginocchio, ma per ora si è visto solo con dei camei con Tottenham ed Everton mentre gli è stata risparmiata la trasferta in FA Cup proprio per averlo con la Roma. Niente da fare nemmeno per lo stopper Milner, fuori da un mese e ne avrà per altrettanto tempo, considerato anche che a 38 anni bisogna andarci cauti. Con un roster ristretto all'osso, per Roberto De Zerbi è il momento di far uscire tutte quelle abilità che lo rendono allenatore unico nel suo genere, capace di diventare protagonista e determinante anche quando molto, se non tutto, sembra andare per il verso storto. Non a caso Barcellona e Liverpool l'hanno messo in cima alle rispettive playlist per sostituire mosti sacri come Xavi o Klopp.