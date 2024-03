Nunez al 98' e il Liverpool conserva la vetta. De Zerbi ko

NOTTINGHAM (Inghilterra) - Il sabato della 27ª giornata della Premier League vede il Liverpool capolista (alla terza partita in 9 giorni) vincere per 1-0 a casa del Nottingham. I Reds, dopo il trionfo in Carabao Cup e la vittoria in Fa Cup, accusano la stanchezza rischiando grosso al 28' con Elanga che si divora il gol del vantaggio da solo davanti al portiera, ma al 98' (ultimo minuto di recupero!) trovano il guizzo decisivo: palla recuperata fuori area da Mac Allister che crossa in mezzo e Darwin Nunez di testa beffa Sels per un successo pesantissimo. Infatti i ragazzi di Klopp (63 punti) chiuderanno un'altra giornata al comando impendendo il sorpasso al Manchester City (2° a 59 punti) impegnato domenica nel derby contro lo United.