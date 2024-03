Foden doppietta, Haaland gol: City batte United, Guardiola a -1 dal Liverpool

MANCHESTER (Regno Unito) - Il Manchester City ribalta lo United e si prende il derby valido per la 27esima giornata di Premier League. Finisce 3-1 per i campioni d'Europa. Sono i 'Red Devils', però, a passare in vantaggio con un gran tiro di Rashford al 10'. La squadra di Guardiola reagisce nella ripresa e la ribalta con una doppietta di Foden. È il solito Haaland, in pieno recupero, a chiudere ogni discorso. Grazie a questo successo il Manchester City si riporta a -1 dal Liverpool capolista.