United, Ten Hag sicuro: “Avremmo potuto ottenere 75 vittorie senza…"

Erik Ten Hag ha parlato alla vigilia di Manchester United-Everton, valida per la ventottesima giornata di Premier League: “Rashford ed Evans si sono ripresi dopo il derby . Quindi sono disponibili. Per il resto è la stessa rosa a parte Forson, che è infortunato. Mount tornerà a breve, penso dopo la sosta per le Nazionali. Spero, invece, che Maguire e Wan-Bissaka saranno a disposizione per la gara contro il Liverpool. Stesso discorso per Hojlund".