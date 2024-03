Diretta Liverpool-City ore 16.45: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

LIVERPOOL - Fenomeni entrambi, amici mai ma neppure nemici, e splendidi avversari, Jürgen Klopp e Pep Guardiola si sfidano per la 30ª volta in carriera, l'ultima in Premier League con l'addio alla panchina dei Reds da parte del tecnico tedesco a fine stagione. Il bilancio, comprendendo ovviamente anche le sfide tedesche con Borussia Dortmund e ayern Monaco, è 12-11 per Klopp, ma Guardiola non vuole certo conlcudere così uno dei duelli più affascinanti degli ultimi 20 anni del calcio europeo: prima vorrebbe pareggiare per poi magari giocarsi tutto nella possibile finale di FA Cup del 25 maggio dove potrebbe andare in scena l'ultimo ballo tra Jurgen e Pep. In attesa di capire quale sarà il futuro, ad Anfield Liverpool e City si sfidano nel 28° turno di Premier in un big match che mette in palio punti pesantissimi per la corsa al titolo.