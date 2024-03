De Bruyne-Guardiola, che litigio in campo! Cosa sta succedendo al City?

Nell'ultimo turno di Premier League è andato in scena il big match per la vetta della classifica tra Liverpool e Manchester City ad Anfield. La partita è terminata 1-1, con le reti di Stones nel primo tempo ed il pareggio di Mac Allister su calcio di rigore nella ripresa. Quello che non è però passato innoservato è stata l'inusuale sostituzione di Kevin De Bruyne nel secondo tempo. Il centrocampista belga è rimasto decisamente sorpreso dalla decisione, tanto da discuterne con Guardiola in panchina subito dopo il cambio.

Manchester City, la reazione di De Bruyne al cambio

Dopo il gol del pareggio del Liverpool, con un Anfield che spingeva i Reds verso il gol del vantaggio, Guardiola ha deciso di sostituire Kevin De Bruyne. Il belga non era nella sua serata migliore, ma la decisione ha comunque lasciato tutti sorpresi. De Bruyne è infatti tra i calciatori sempre presenti e meno sostituiti dell'era di Guardiola in Inghilterra (fatta eccezione ovviamente per le sfide già decise e con la vittoria già in cassaforte). Per questo il belga, una volta uscito dal campo, si è fermato a discutere, visibilmente contrariato, con l'allenatore spagnolo. Guardiola ha provato a spiegargli la sua decisione, senza convincere però più di tanto il belga.