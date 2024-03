Tonali e il caso scommesse, Howe: "Non è il momento di punirlo ulteriormente"

Negli ultimi giorni Sandro Tonali è tornato sotto i riflettori con nuove accuse di calcio scommesse. Dopo la squalifica in Italia di 10 mesi più otto di servizi, è arrivato anche il deferimento della Federcalcio inglese per aver violato 50 volte le regole della FA . A questo ha fatto poi seguito anche il comunicato del Newcastle riguardo le indagini sul suo assistito, mentre in conferenza ha parlato Eddie Howe alla vigilia della sfida contro il West Ham .

How su Tonali: le parole

L'allenatore del Newcastle, Eddie Howe, ha parlato in conferenza stampa su caso scommesse in cui è indagato Tonali: "La notizia è che è stato avviato un procedimento da parte della FA. E che la sua malattia non è guarita con il trasferimento in Inghilterra. La malattia c'era, la gente dovrebbe considerarla in questi termini. Ora però non è il momento di infierire su di lui, e punirlo ulteriormente, perché non sarebbe il modo giusto di affrontare il problema".