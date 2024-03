Il Liverpool fa l'occhiolino ad Amorim: l'altro Klopp è il nuovo favorito

Non sempre per diventare i favoriti è necessario eliminare l’intera concorrenza: in alcuni casi, infatti, è sufficiente aspettare che la stessa si elimini da sola. È successo per esempio a Rúben Amorim , 39enne tecnico dello Sporting Lisbona , che all’improvviso è diventato il candidato numero uno a prendere il posto di Jurgen Klopp sulla panchina del Liverpool . Questo perché Xabi Alonso , che di quella lista era il nome annotato in cima, ha fatto sapere di voler rimanere almeno un altro anno sulla panchina del Bayer Leverkusen , squadra che lo spagnolo sta conducendo alla vittoria della sua prima storica Bundesliga . E così, con Alonso fuori dai giochi, il secondo della lista è diventato automaticamente il primo: cosa che non sorprende affatto, visto il lavoro fatto in questi anni da Amorim in Portogallo, dove si è imposto come uno dei giovani tecnici più preparati e innovativi in circolazione, capace di riportare lo Sporting - che guida dal 2020 - fra le Os Tres Grandes di Portogallo.

Liverpool, occhi su Amorim

È stato lui, infatti, ad aver guidato (nel 2021) i Leões alla vittoria del titolo dopo 19 anni di attesa. Ed è proprio lui che potrebbe ricondurli alla vittoria anche in questa stagione, visto che il club verde e bianco guida la classifica con un punto sopra il Benfica e sette sopra il Porto: se ci riuscisse diventerebbe il primo tecnico a vincere più di un campionato con il club dai tempi dell’inglese Randolph Galloway all’inizio degli Anni 50. Di lui piace soprattutto la capacità di migliorare i calciatori che allena attraverso una sapiente gestione dei rapporti umani e un lavoro tattico individuale degno dei grandi maestri di calcio. Grazie a lui in questi anni è esploso il talento di gente come João Palhinha, Pedro Porro, Matheus Nunes e Manuel Ugarte: gente che ha fatto incassare ai portoghesi una cifra vicina ai 180 milioni di euro. Inoltre, dal punto di vista tattico le similitudini con Klopp non sono poche: in particolare per quel pressing asfissiante a tutto campo su cui il tedesco ha costruito i successi recenti dei Reds. Non deve preoccupare nemmeno l’aspetto legato all’enorme dose di personalità e coraggio che servirà per prendere il posto di un mostro sacro come Klopp: caratteristiche che non fanno difetto ad Amorim, ha avuto modo di dimostrarlo sin dai suoi esordi.

La carriera di Amorim

Come quando nel 2019, a soli 34 anni, fu improvvisamente promosso alla guida della prima squadra del Braga: un’esperienza breve - 13 gare con una sola sconfitta arrivata, ironia del caso, contro i Rangers di Steven Gerrard - terminata con la conquista della Coppa nazionale (ai danni del Porto) e con la prima vittoria in trasferta contro il Benfica dal 1955. Numeri che convinsero lo Sporting a pagare la clausola rescissoria di 10 milioni di euro. Cosa che scandalizzò un po’ tutti. Non lui, che alle domande sulla sua inesperienza rispose: «E se andasse bene?». Alla fine è andata bene, anzi benissimo. E se in questo momento gli stessi dubbi stessero tormentando anche i tifosi del Liverpool - che già avevano iniziato ad assaporare l’idea di riabbracciare l’ex beniamino Xabi Alonso - il modo migliore per placarli sarebbe quello di concentrarsi sulle similitudini fra il lavoro di Amorim a Lisbona e quello di Klopp ai Reds: entrambi, infatti, sono riusciti a riportare all’antico splendore due simboli nazionali un po’ sbiaditi dal tempo.