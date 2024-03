Il Tottenham è da Champions. Delusione Chelsea, Newcastle show

LONDRA (Inghilterra) - Il sabato della 30ª giornata di Premier League si apre con il successo nello scontro diretto del Newcastle contro il West Ham per 4-3 deciso dalla doppietta in 10 minuti di i Barnes che pareggia all'83' sul 3-3 e al 93' regala i 3 punti ai Magpies (con una gara in meno) ora a -1 (44 a 43) proprio dal 7° posto degli Hammers.

Vittoria in rimonta e molto pesante per il Tottenham nella sua lotta al 4° posto: gli Spurs rimontano l'1-0 del primo tempo contro il Luton grazie all'autogol di Kabore (51') e alla rete di Son all'86' (con deviazione decisiva di Hashioka) ribaltano la partita per agganciare a quota 56 punti l'Aston Villa (in campo alle 18:30 contro il Wolverhampton).