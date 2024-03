Dove va De Zerbi? Intanto già saluta il Brighton: "Non firmo il rinnovo"

Dove andrà Roberto De Zerbi il prossimo anno? Il futuro del tecnico del Brighton è diventato più che mai un rebus: i Seagulls in Premier sono in corsa per raggiungere l'Europa, ma ovviamente le sirene delle big lusingano l'ex Sassuolo. Su di lui vorrebbero puntare Liverpool, Bayern Monaco e Barcellona che a giugno diranno addio a Klopp, Tuchel e Xavi. E alla vigilia del match proprio contro i Reds, De Zerbi ha affrontato così il tema in conferenza stampa.