Intanto dal magico mondo della Premier il Brighton annuncia utili da record

Casse strabordanti. Numeri da primato per il Brighton di Roberto De Zerbi nella stagione 2022/2023. Il club inglese ha annunciato oggi un utile ante imposte di 122,8 milioni di sterline (circa 143,4 milioni di euro), la sua migliore dal punto di vista sportivo col sesto posto in campionato, ma soprattutto finanziario, tanto che i media parlano di record per la Premier League.