Foden, numeri da bomber: la macchina da gol alternativa e complementare ad Haaland

Terza tripletta in carriera in Premier League a soli 23 anni, in due stagioni. Per Phil Foden , arrivato nel fratempo a quota 14 gol in questa stagione, prosegue la strepitosa crescita con il Manchester City . Sette giocatori hanno segnato più di lui quest'anno nel campionato più bello del mondo, ma il compagno di squadra Haaland, al quale per una sera Guardiola ha voluto dare un po' di riposo, è in vetta con soli quattro gol in più. Il tecnico catalano pregusta già un testa a testa nelle ultime otto giornate di campionato, che alzerebbe ancora di più il livello di competizione interno e quindi le performance di una squadra che deve dare anche più degli altri anni per respingere l'assalto al trono di Liverpool e Arsenal.

Foden on fire nei derby di Manchester

Mercoledi sera, nel 4-1 rifiilato Aston Villa, Foden ha segnato in tutti i modi: su punizione, con un sinistro incrociato in buca d'angolo basso dal limite dell'area e con un altro mancino, stavolta una sassata, all'incrocio. L' Hat-trick era già arrivato il 5 febbraio contro il Brentford, ma la data in cui l'attaccante inglese si era svelato definitivamente al calcio mondiale era stata il 2 ottobre 2022: Manchester City-Manchester United 6-3, prima tripletta di Phil tra i grandi e pallone nel salotto buono di casa Foden. Il derby esalta il ragazzo di Stockport, uno sobborgo della Grande Manchester: nel 3-1 del mese scorso per i Cityzens, ha lasciato due timbri. Una soddisfazione doppia per lui che il City l'ha sostenuto anche da tifoso, dagli spalti. Trequartista, punta esterna, falso nueve: in un calcio dove i ruoli stanno diventando sempre più relativi, Foden è un prodotto del gioco moderno.

Guardiola: "Phil, il migliore della Premier"

Il Manchester City se l'è costruito in casa. Lui è cresciuto ispirandosi al mito di David Silva, visto da vicino negli allenamenti, con cui ha fatto in tempo anche a giocare insieme, carpendogli preziosi segreti dalla borsa dei trucchi. Anche per la Nazionale di Southgate è diventato un punto fermo e nonostante con quella maglia non segni da ormai sei partite, agli Europei di quest'estate sarà una delle stelle più attese. Guardiola nelle scorse settimane l'ha incoronato, mettendolo anche davanti ad Haaland: "Phil Foden è il miglior giocatore della Premier League in questa stagione. Possiede un'incredibile etica del lavoro, non gli importa il ruolo in cui lo faccio giocare, non si lamenta mai e mi fa vincere le partite". Southgate lo vede invece principalmente esterno d'attacco: "Questo gli consente di entrare nel campo, convergere, sterzare e per il nostro sistema di gioco è fondamentale".