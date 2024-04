Postecoglou e il Tottenham: "Guadagno bene, ma sono qui per un altro motivo"

Ange Postecoglou non è mai stato banale nelle sue dichiarazioni e anche alla vigilia della sfida contro il Nottingham Forrest ha risposto alle domande in conferenza. Gli Spurs sono in lotta per un posto in Champions League, a due punti dall'Aston Villa quarto, e per un momento iniziale della stagione ha tenuto anche il passo delle tre di testa. Ora, però, gli obiettivi della squadra sono ben delineati e anche il tecnico ha parlato spiegando la scelta di venire a Londra per allenare il Tottenham.

Postecoglou, conferenza Tottenham Postecoglou, alla vigilia della sfida di Premier League, ha parlato in conferenza: "La ragione principale per cui sono arrivato al Tottenham più di ogni altra cosa è che non ha vinto nulla per un po'. Ecco perché sono venuto qui. Questa è la più grande attrazione. È la Premier League, guadagno bene, profilo alto, stadio fantastico, strutture... ma amo la sfida".

Dopo gli obiettivi ha spostato l'attenzione sul mercato: "Voglio giocatori che dicano: gli Spurs non sono in Champions League, ma se vinco qualcosa con loro, potrebbe significare qualcosa per me e per la mia carriera. Quindi sono pronto per quella lotta!. Questo è il tipo di giocatore che voglio ingaggiare e portare al Tottenham. Perché non vogliono venire agli Spurs... vogliono andare in un club di Champions League. Ho ingaggiato van de Ven quest'anno: non è un cattivo giocatore, vero? E noi eravamo in UCL? No".

