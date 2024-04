Havertz s’è preso l’Arsenal: Arteta ha trovato il suo leader

N

ella lunga serie di microstagioni in cui è divisa un’annata sportiva, e a volte addirittura una singola partita, il poco che può volerci in senso assoluto per ambientarsi in una squadra nuova può in realtà sembrare un’eternità, un periodo interminabile. È quello che è successo a Kai Havertz , che, arrivato in estate dal, pur giocando regolarmente ci ha messo tre mesi a segnare il primo gol in campionato, gol tra l’altro decisivo, al penultimo minuto sul campo del Brentford. Sbloccato, il tedesco non ha poi dilagato ma è stato una presenza sempre più influente, tanto che il tecnico basco dei Gunnerslo ha recentemente anche promosso centravanti, una sorta di falso nove molto a suo agio nel muoversi in orizzontale e verticale, un po’ come faceva nel Chelsea di, sua migliore versione. Fa un po’ impressione vederepartire largo a sinistra, lui che di base sarebbe una punta, ma questo l’assetto attuale dell’, e oltretutto Jesus già alera partito qualche volta sulla fascia, ma quella destra.