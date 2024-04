Liverpool, scivolone in casa con il Crystal Palace: Eze fa felice Guardiola

LIVERPOOL (Inghilterra) - Domenica della 33ª giornata di Premier League con colpo di scena ad Anfield dove il Liverpool conferma il momento di difficoltà. I Reds infatti, dopo il pareggio con lo United e la sonora sconfitta contro l'Atalanta in Europa League, cadono contro il Crystal Palace per 1-0 mancando l'aggancio al Manchester City (73 punti) ed offrendo all'Arsenal (in campo alle 17:30 contro l'Aston Villa) l'opportunità di prendersi la vetta in solitaria della classifica. Decisiva la rete di Eze al 14' (dimenticato nel cuore dell'area piccola), vano l'assedio degli uomini di Klopp