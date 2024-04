"Tuchel-United, Ratcliffe ci pensa e sul futuro di Ten Hag..."

In Premier League Tuchel ha già lasciato ottimi ricordi con il Chelsea (ha vinto la Champions League dopo pochi mesi e ha raggiunto tre finali nelle coppe nazionali) e lui stesso ha ammesso qualche tempo fa in conferenza che "Ho sentito più apprezzamento in Inghilterra, sì". Con il possibile addio al Bayern Monaco in estate, ecco che la chiamata del Manchester United potrebbe arrivare al momento giusto per tornare Oltremanica e iniziare una nuova avventura.

In questo il proprietario dei Red Devils, Jim Ratcliffe, ha già iniziato a fare una serie di cambiamenti extra campo ma la decisione più importante potrebbe essere senza dubbio quella dell'allenatore. Ten Hag, fino a questo momento, non ha lasciato grandi impressioni con la squadra lontano dalla corsa Champions in Premier ed è rimasto in corsa soltanto per la FA Cup, dove in finale affronterà il City nel derby. Insomma, il tecnico olandese non starebbe scaldando i cuori dei sostenitori e nemmeno quello di Ratcliffe sempre più convinto, come riportato da ESPN, a dare una svolta in panchina e per questo starebbe tenendo d'occhio i movimento di Thomas Tuchel.