Maresca promosso in Premier League: Leeds ko, il Leicester può fare festa

Leicester, i numeri

Il Leicester vince dunque la Championship con due turni di anticipo: una grande stagione da parte della formazione guidata alla grande dal tecnico azzurro con 94 punti in 44 partite giocate. Subito dietro di loro proprio il Leeds, con 90 punti ottenuti in 45 partite. Lunedì ci sarà la trasferta di Preston per gli uomini di Maresca: comunque andrà, sarà una giornata di festa per i tifosi delle Foxes che nella stagione 2015/2016 vennero portate allo storico successo in Premier League da un altro tecnico italiano, ovvero Claudio Ranieri.