Salah-Klopp, litigio incredibile: a Liverpool saltano i nervi e anche la Premier

LONDRA (Regno Unito) - Una sola vittoria nelle ultime cinque partite di Premier League: è il preoccupante ruolino di marcia del Liverpool, frenato sul 2-2 dal West Ham. Con questo pareggio, gli uomini di Klopp restano al terzo posto della classifica di Premier League con 75 punti conquistati in 35 partite, a -1 dal Manchester City secondo (che ha due gare in meno) e a -2 dall'Arsenal primo (che ne ha disputate 34). Al London Stadium è Bowen a portare in vantaggio i padroni di casa al 43' quindi, dopo la rimonta Reds firmata da Robertson al 48' e dalla sfortunata autorete di Areola al 65', a servire l'assist per il definitivo pari di Michail Antonio al 77'. Neppure gli ingressi al 79' di Salah e Nunez hanno permesso agli ospiti di cambiare marcia e di ritrovare un successo - escluso quello ininfluente nel ritorno dei quarti di Europa League con l'Atalanta, che non è bastato per accedere in semifinale - che manca dal 4 aprile, quando lo Sheffield United si arrese 3-1 ad Anfield Road.