Tris Arsenal, pressione sul Manchester City: Bournemouth ko

L'Arsenal non vuole saperne di mollare la corsa al titolo in Premier League. I Gunners di Arteta sono scesi in campo affrontando il Bournemouth in casa. Successo netto e senza storia sugli ospiti: 3-0. A risultare determinanti sono state le reti di Saka su rigore, Trossard e Rice. Con il successo di oggi l'Arsenal si porta a 83 punti, con il Manchester City di Guardiola a -4 ma con due partite giocate in meno. I Citizens alle 18:30 scenderanno in campo per ospitare i Wolves mentre il Liverpool di Klopp, terzo in classifica a 75 punti, giocherà contro il Tottenham domani.