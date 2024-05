L'Ipswich torna in Premier League: il tifoso vip non trattiene l'euforia

"Il sapore della Promozione". Anche a migliaia di chilometri di distanza Ed Sheeran non si è voluto perdere l'ultima partita di Championship. Da Miami ha seguito la squadra dell' Ipswich Town e al triplice fischio ha esultato assieme agli amici e compagni di viaggio presenti con lui in America. Poi ha postato sui social un video in cui ha ripresa i momenti della festa con la video chiamata ad alcuni giocatori e al presidente del club, tornato in Premier League a distanza di 22 anni dall'ultima volta.

Ed Sheeran esulta per l'Ipswich Town: il messaggio

Ed Sheeran non è riuscito a trattenere l'euforia ed ha esultato come ogni tifoso dell'Ipswich Town. Sul suo Instagram ha voluto fare anche un video messaggio per la squadra: "Molto emozionante. Non è passato molto tempo da quando ero seduto a Portman Road a guardarli perdere in League One con 11.000 persone a guardare. Questo è un grande risultato per il club, per la città e per il calcio, che dimostra che con la fede e la passione tutto può accadere".

Poi ha chiuso con i complimenti: "Congratulazioni a tutti i giocatori, alle persone del club e, naturalmente, al super Kieran. Mi dispiace non poter essere presente per festeggiare. Emozionante. Ci vediamo in Premier". Dopo il Leicester di Maresca dunque anche l'Ipswich è tornato in Premier League.