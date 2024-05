Manita Chelsea e poker Liverpool ma ormai è solo Arsenal-City per la Premier

Altalena di emozioni ad Anfield Road: finisce 4-2 la sfida tra Liverpool e Tottenham . Gara a senso unico per oltre un'ora, con i Reds che chiudono il primo tempo avanti di due grazie alle reti di Salah al quarto d'ora e Robertson poco prima del duplice fischio. Il canovaccio non cambia nella ripresa, con i padroni di casa che dilagano con Gakpo ed Elliott . All'ora esatta di gioco la partita è già in ghiaccio. Gli Spurs si svegliano troppo tardi e salvano l'onore accorciando le distanze con Richarlison e Son .

Il Brighton di De Zerbi stende l'Aston Villa: decide Joao Pedro

De Zerbi torna a vincere. All'Amex Arena, il Brighton ritrova i 3 punti dopo 8 giornate (il 15 maggio si disputerà il recupero della 34ª giornata contro il Chelsea). Un successo che mancava dal 10 marzo - da allora solo 2 i punti conquistati - e che evita un ulteriore impoverimento della classifica, compromessa dalla crisi di risultati che ha provocato l'esclusione della squadra dalla corsa all'Europa oltre che l'eliminazione in EL per mano di De Rossi. Il tecnico italiano sale ora all'11º posto con 47 punti. Un match risolto solo nel finale (dopo un gol annullato al Var), grazie al colpo di testa vincente di Pedro al minuto 87. Risultato amaro invece per Emery, sceso in campo con l'obiettivo di fare punteggio pieno per prepararsi a celebrare l'aritmetica qualificazione in Champions. In caso di vittoria infatti, i Villans avrebbero dovuto tifare per Klopp nel match delle 17.30 contro il Tottenham, il cui ko avrebbe garantito il 4º posto.