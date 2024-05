RefCam, la Premier sperimenta l'arbitro con la videocamera nell'orecchio

La tecnologia s'impone prepotentemente nel panorama calcistico ed in particolare sulla Premier League. La RefCam montata sull'orecchio di Jarred Gillett, arbitro designato per la sfida a Selhurst Park tra Crystal Palace e Manchester United, e rappresenta una vera e propria svolta, nonché un'innovazione all'interno del sistema comunicativo degli arbitri. La sua funzionalità sarà di fondamentale importanza in quanto ciò che verrà ripreso, che non sarà trasmesso in diretta, verrà inserito in un programma destinato ad offrire approfondimenti ed informazioni sulle esigenze dell'arbitraggio in Premier League. Il programma è stato approvato per scopi educativi da entrambi i club, dall'International Football Association Board, dal Professional Game Match Officials Limited e dalla Premier League.