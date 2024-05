Poker City al Fulham, Guardiola torna in vetta e adesso aspetta l'Arsenal

FULHAM (Inghilterra) - Il Manchester City non sbaglia. Al Craven Cottage, gli uomini di Guardiola superano il Fulham per 4-0 nel match valido per la penultima giornata di Premier League e centrano il 7º successo consecutivo, sorpassando momentaneamente l'Arsenal in testa alla classifica con un distacco di 2 lunghezze (85 a 83). I Citizens aprono le marcature dopo 13' con Gvardiol e nella ripresa chiude la pratica con le reti di Foden (59') e ancora Gvardiol (71') con Alvarez che su rigore al 97' cala il poker. I Gunners scenderanno in campo domenica ad Old Trafford per replicare al successo dei campioni in carica.

Il Tottenham condanna il Burnely ai Championship

Il Tottenham vince per 2-1 in casa contro il Burnley grazie alla rete all'82' di Van de Ven e condanna i "Clarets" alla retrocessione. Per gli Spurs invece rimane ancora accesa la fiamma speranza Champions League ora. a-4 dall'Aston Villa (in campo lunedì contro il Liverpool).

Pari per 1-1, invece, tra il Newcastle e il Brighton: Veltman porta avanti la squadra di De Zerbi, poi il pareggio dei Magpies con Longstaff. Vittoria interna in rimonta per il West Ham che supera 3-1 il Luton grazie a Ward-Prowse, Soucek e Earthy, dopo il vantaggio degli ospiti di Lokonga. Il Brentford in extremis piega a domicilio per 2-1 il Bournemouth con Mbeumo e Wissa, con in mezzo il momentaneo pari di Solanke. Olise, Matete ed Eze regalano il successo per 3-1 del Crystal Palace sul campo del Wolverhampton a cui non basta Cunha, mentre un guizzo di Doucoure consente all'Everton di piegare per 1-0 il già retrocesso Sheffield United