L'Arsenal rimette il muso davanti al City: Trossard piega il Manchester United

MANCHESTER (Inghilterra) - L'Arsenal non sente la pressione del Manchester City e risponde ai campioni in carica battendo ad Old Trafford il Manchester United riprendendosi la testa della classifica (86 a 85). I Gunners centrano il 5° successo consecutivo vincendo per 1-0 grazie al gol realizzato da Trossard al 19' bravo ad arrivare con i tempi giusti ed appoggiare la sfera in rete su assist di Havertz dopo un recupero a centrocampo su rinvio di Onana. La squadra di Arteta difende il vantaggio fino alla fine sotto il diluvio rischiando anche il raddoppio nei minuti finali con Martinelli (salvataggio di Casemiro).