Aston Villa-Liverpool 3-3 show: Emery rimonta Klopp, Champions più vicina

Termina con un pareggio la sfida tra Aston Villa e Liverpool valida per la 37ª giornata di Premier League. Un risultato che non cambia di molto il finale di stagione dei Reds, prossimi a congedarsi con Klopp dopo 9 anni, al termine di un'annata in cui le aspettative sia in campionato che in Europa si sono inaspettatamente ridimensionate. I successi di City e Arsenal hanno restituito la matematica esclusione dalla corsa al titolo, e dopo l'eliminazione in EL per mano dell'Atalanta, al tecnico tedesco non resta che chiudere l'anno come terza forza della Premier e detentore della League Cup. Sorride invece Emery, che evita il secondo Ko consecutivo - che si sarebbe aggiunto all'eliminazione in Conference dove contro ogni pronostico è stato eliminato dall'Olympiacos con il risultato complessivo di 6-2 - e si porta a un passo dalla Champions. In caso di mancata vittoria del Tottenham nel recupero della 34ª giornata contro i Citizens, l'Aston Villa potrà infatti celebrare il ritorno nella massima competizione europea dopo 41 anni.