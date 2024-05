Tifosi Arsenal, l'autogol: vogliono rovinare il sonno del City ma fanno un errore

Un finale di Premier League al cardiopalma: manca pochissimo alla fine del campionato inglese, con Arsenal e Manchester City entrambe in corsa per arrivare al titolo . I Gunners sono primi con 86 punti ma con una sola gara da giocare, il Citizens inseguono a 85 ma con due partite da disputare: la prima andrà in scena proprio questa sera, contro il Tottenham . I tifosi dell'Arsenal, per "complicare" le cose alla squadra di Pep Guardiola , hanno trovato un espediente ma... con finale a sorpresa.

Tifosi Arsenal e i fuochi per disturbare il City

Sui social è infatti impazzato un video di alcuni sostenitori dei Gunners che si sono recati nelle vicinanze dell'hotel del City, per alloggiare prima del match contro gli Spurs. I tifosi dell'Arsenal hanno così pensato di sparare i fuochi d'artificio alle 2 del mattino, per disturbare il sonno dei calciatori dei blu di Manchester. Non una prima volta, poiché già in passato tifosi di altre squadre hanno provato a rovinare il sonno degli avversari, provocando rumore nei dintorni dell'albergo.

Peccato che, in questo caso, il tentativo sia andato completamente a vuoto: infatti Guardiola e i suoi non hanno soggiornato la scorsa notte a Londra, poiché avevano programmato il loro arrivo in città soltanto quest'oggi. Dunque nessun sonno interrotto per i giocatori del City in vista della decisiva sfida contro il Tottenham, che in caso di vittoria li porterebbe a +2 sull'Arsenal con soli 90' ancora da giocare.