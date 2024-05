Klopp, che fai? Solo in mezzo al campo: la scoperta dei tifosi Liverpool

Klopp pronto a salutare Liverpool

L'ex Borussia Dortmund, intanto, nelle scorse è stato visto vagare tra il campo e la Kop, il cuore pulsante del tifo. Nel silenzio assordante di Anfield, l'allenatore ha voluto godersi gli ultimi istanti in quella che per nove anni e mezzo è stata la sua casa, magari immaginando la valanga di emozioni che lo travolgerà nell'ultimo ballo. Ad interrompere questo magico momento, però, ci ha pensato un gruppo di tifosi che stava visitando l'impianto. Questi, muniti di smartphone, hanno ripreso il tecnico del Liverpool diffondendo poi foto e video sui social. Secondo alcuni il tedesco starebbe girando una clip d'addio, ma attorno a lui non erano presenti operatori e telecamere. Molto più probabilmente, infatti, stava riprendendo lui stesso con il suo cellulare, per mettere insieme immagini intime e fatte da lui in persona, da condividere con i suoi tifosi. La sua avventura al Liverpool è ormai giunta al capolinea, ma il viaggio è stato davvero meraviglioso.