Lo United batte il Newcastle e lo agguanta. De Zerbi battuto dal Chelsea

Chelsea e Manchester United se la giocheranno fino all'ultimo per un posto in Europa. I Blues passano sul campo del Brighton di De Zerbi per 2-1 grazie ai gol di Palmer e Nkunku, resistendo poi in dieci nel finale (rosso per James) dove i Seagulls accorciano con Welbeck. Sesto posto solitario per la squadra di Pochettino, a -3 dal Tottenham. E tre punti più indietro ci sono Manchester United e Newcastle, con i Red Devils - che hanno anche la finale di FA Cup contro il City da giocare - vittoriosi ne lo scontro diretto all'Old Trafford per 3-2: apre Mainoo, pari di Gordon, Diallo e Hojlund rilanciano i Red Devils, inutile nel recupero la rete di Hall.