Klopp al veleno sul City per la Premier persa: "Tutti sanno quello che fanno

"L'ho detto più volte, per me Guardiola è il migliore al mondo, ma sappiamo tutti cosa fanno da quelle parti. Abbiamo tutti gli stessi pensieri, non è così facile parlarne. Ho troppo rispetto per il lato calcistico per ingigantire la questione, ma so che esiste. Vediamo quale sarà l'esito "- così Klopp a Redmen Tv sul caso Manchester City e le violazioni del fair play finanziario . L'allenatore del Liverpool ha classificato i momenti più belli dal suo arrivo con una scelta a sorpresa: "La Champions League è grande, soprattutto perchè venivo da sei finali perse di fila, ma vincere la Premier League lo è stato ancora di più".

A cosa fa riferimento Klopp?

Nel febbraio del 2023 il Manchester City è stato accusato di aver violato per ben 115 volte le norme del fair play finanziario della Premier League. Le accuse riguardano il periodo che va dal 2009 al 20018, a cui si aggiunge anche la mancata collaborazione del club nelle indagini. In questo periodo storico i citizen hanno conquistato tre campionati. Un processo che si preannuncia molto lungo, ma ora si sa una prima data d'inizio: l'autunno del 2024. Stando al Daily Mail, il verdetto dovrebbe arrivare nell'estate del 2025. Cosa rischia? Una maxi penalizzazione o l'esclusione dal campionato, qualora fosse ritenuta colpevole. Ma per ora sono solo ipotesi.

Klopp e la battuta su Maddison

Klopp ha ricordato anche un momento molto brutto della sua carriera, quando Kompany ha realizzato il gol vittoria che ha portato lo scudetto al City nel 2019: "Nel momento in cui Vincent ha toccato la palla prima di far gol, ricordo esattamente come ero sdraiato sul divano a guardare e pensare 'Maddison bloccalo, chiudilo'. Da allora Maddison non mi piace più. Ero arrabbiato con Brendan Rodgers quel giorno perché avrebbe dovuto toglierlo, era stanco. Il Leicester ha giocato davvero bene nel primo tempo, dopo avrebbero dovuto segnare".