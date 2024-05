Guardiola si emoziona per l'addio di Klopp al Liverpool: "Ho una sensazione..."

Pep Guardiola ha rilasciato una lunga intervista al termine di una corsa al titolo tutt'altro che tranquilla, in cui ha commentato la storica vittoria ai danni dell'Arsenal che lo pone di diritto tra gli allenatori che hanno fatto la storia della Premier e del Manchester City, risultando il primo ad esser riuscito a vincere quattro titoli di fila con lo stesso club nel massimo campionato inglese. Non sono mancate nel corso della conferenza le parole di addio da parte di Guardiola sull'addio al Liverpool di Jurgen Klopp, con cui ha fatto la storia in 9 lunghissimi anni animati da una costante lotta per la vittoria tra due degli allenatori più vincenti di sempre.

Guardiola nella storia: nulla da fare per l'Arsenal di Arteta

La corsa al titolo si è conclusa nella giornata di ieri, nel corso dell'ultima giornata di Premier. Arsenal-Everton da una parte e Manchester City-West Ham dall'altra, sono stati i match seguiti maggiormente, in quanto entrambi fondamentali ai fini delle sorti del campionato. Arteta avrebbe dovuto sperare in un passo falso degli uomini di Guardiola, che sfortunatamente per i Gunners non è arrivato. Dominio Citizens sugli Hammers che hanno portato a casa titolo e match, terminato 3-1, grazie alla doppietta di Foden e alla rete di Rodri. Alla bacheca trofei di Guardiola si aggiunge dunque il quarto titolo consecutivo di Premier. Il tecnico ha ovviamente rilasciato dichiarazioni in quella che è stato un momento per riassumere quanto accaduto in questo finale di stagione, facendo sorgere più di qualche interrogativo sul suo futuro.

"La realtà è che sono più vicino a lasciare che a restare": il futuro di Pep

Il tecnico spagnolo, resterà al Manchester City anche il prossimo anno, complice l'accordo contrattuale che lo lega al club fino al 2025. Dalla prossima stagione però le carte in tavola potrebbero cambiare, con Guardiola che ha parlato così: "La realtà è che sono più vicino a lasciare che a restare. Abbiamo parlato con il club - la mia sensazione è che voglio restare adesso. La prossima stagione avremo tempo di parlare con la società, dunque resterò e nel corso della stagione valuteremo quello che sarà il mio futuro dopo esser stato qui otto, nove anni". Ironizza, nel corso dell'intervista post gara, l'ex conoscenza del calcio italiano e della Fiorentina, Micah Richards: "Altri cinque anni qui al City!"

Guardiola e Klopp, rivalità stellare che ha illuminato la Premier

Lo spagnolo ha concesso qualche minuto della sua intervista per analizzare quella che è stata la meravigliosa competizione andata in scena in questi anni in Premier League tra due degli allenatori più apprezzati e vincenti nel panorama calcistico europeo: Jurgen Klopp ha salutato ieri ad Anfield il Liverpool dopo 9 lunghi anni, salutando anche la storica e corretta rivalità con Guardiola, che con le lacrime agli occhi, ha commentato così: "Mi mancherà molto. Jurgen è stato una parte davvero importante della mia vita. Mi ha permesso di raggiungere un livello molto elvetato da allenatore e penso che ci rispettiamo incredibilmente. Ho la sensazione che tornerà e voglio solo ringraziarlo tanto per le sue parole. Sa personalmente che dietro di me ci sono tante cose che questo club mi ha fornito e mi ha dato".