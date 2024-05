Pochettino-Chelsea, è finita. "Un ex Juve tra i candidati per la successione"

Non è stata un anno semplice per il Chelsea, chiusa con al sesto posto in classifica in Premier Lague e con la sconfitta nella finale di Carabao Cup contro il Liverpool. Dei risultati che hanno deluso lo stesso Mauricio Pochettino, ex allenatore di Tottenham e Psg, al suo esordio sulla panchina dei Blues. Per questo il club inglese ha annunciato ufficialmente l'addio dell'allenatore argentino dopo una sola stagione.